Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş insanlarıyla buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş insanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon İş Adamları ile Buluşma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Japon yatırımcılara seslenen Erdoğan,"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için gittiği Japonya'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan son olarak katılığı Japon İş Adamları ileBuluşma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yatırım yapıp memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimincinin olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil, bilfiil olarak da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hala çekinceleri olduğunu duyuyorum. Altını çizerek ifade etmek isterim ki ülkemizde yatırım yapan girişimcilerden mutsuz olan yoktur.

Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.


Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.

Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istiyoruz.

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