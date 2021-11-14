Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara seslendi: Biz bu makamdayken kimse sizin kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayere dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir.

'BENİM KAMUDAKİ KARDEŞLERİM BUNLARA PABUÇ BIRAKMAYACAK'

Milli irade adımlarına Memur-Sen destek vermiştir. Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüslerin karşısında dik duruş sergilemiştir. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine 16 Nisan referandumuna kadar milletimizi istiklalimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu demokratik bir tavır takınmıştır.

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Son 19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine, terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yanımızda duran Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.

Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük.

Ülkemize kazandırdığımız her eser için çetin mücadeleler verdik.

Koronavirüsle mücadelede verdiğiniz destek için de şükranlarımı sunuyorum. Merhum İnan'ın temellerini attığı rotasını belirlediği şekilde güçlenerek yolunuza devam edeceğinize inanıyorum.

ALTI MİLYON İNSANIMIZI FİŞLEDİLER

Buradakiler Türkiye'nin 19 yıl öncesini, iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sakalından dolayı, başörtüsünden dolayı okullarından atılanlar fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler oldu. İltica ile mücadele kılıfı adı altında yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi.

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Sadece MEB'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturması 10 bini aşkın öğretmen disiplin cezası aldı 10 bini aşkın öğretmen istifa etti. Hanım kardeşlerimiz inançları ile meslekleri arasında tercih yapmaya zorlandı. Milletin inançlarıyla kavgalı darbeci zihniyetin Türkiye ekonomisine verdiği zarar 300 milyar doların üzerindedir.

1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar Avro'ya yapıldı. Burası Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Burası 12 yıl sonra milletimize kalacak. Birçok yatırımları bu şekilde yaptık.

'BAY KEMAL DE GEZİCİ'

Bay Kemal Gezi olaylarında Taksim'de değil miydi? Ne iş var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bay Kemal de Gezici... Bunlar tahribat yapar biz iş yaparız. Bunların dikili ağacı yok. Bizim işimiz yapmak, bunların işi yıkmak. Aramızdaki fark bu.

Savunma sanayimiz biz geldiğimiz yüzde 20 yerliydi. Şimdi yüzde 80 yerli.

Bayraktar'ın sahibi Özdemir Bey, bu işe soyundular ve İnsansız Hava araçlarını evlatlarıyla beraber üretmeye başladılar. Şu anda İHA'larımız SİHA'larımız ve AKINCI'larımız var. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te teröristleri yok ediyorsak işte bunlarla yok ediyoruz. Hem içerde hem sınırmızın dışında. Savunma Sanayimizi bizi kendilerine mecbur bırakmak isteyen küresel gruplara rağmen devler ligine çıkardık.

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Son yılların en büyük personel kıyımını yaptılar. Seçimden sonra belediye kadrolarını başta bölücü terör örgütleri olmak üzere yandaşlarına peşkeş çektiler.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sabit ücretle çalışanı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz.

Yıllar önce sözünü verdiğimiz 3600 ek gösterge meseleni sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. 3600 ek gösterge meseleni gelecek yılın sonuna doğru çözüme kavuşturacağız.

Sizlerin aracılığıyla Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. tehdit dilini öznesi haline getirenlerin bu ülkenin polisini öğretmenini rahatsız etmesine izin vermeyiz. Kimse biz bu makamdayken sizin kılınıza dokunamaz.

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