Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

"Kur ve faiz üzerinden oynanan oyunları görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'yi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oyunlar oynandığını söylemişti. Buna izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Ya ülkemizde eskiden beri hakim anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ Dolar, euro ve altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

MB üretim için faizi bir puan daha düşürmüştü

Merkez Bankası, eylül ve ekim aylarında yaptığı faiz indirimini bu ay da sürdürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 16’dan yüzde 15’e çekti.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Son dönemde rekor kıran altın fiyatları için yükseliş sürecek mi yoksa altın düşecek mi? Bu soru 2021 yıl sonu yaklaşırken altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırıyor. Yatırımcılar 23 Kasım ile beraber, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırıyor. Öte yandan gram altın fiyatları için belirleyici olan altın ons fiyatı da dünyanın gündeminde yer alıyor. İşte bütün son dakika gelişmeleri ile beraber güncel altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 663,60<br>SATIŞ(TL) 663,73<br> ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.053,00<br>SATIŞ(TL) 1.089,00 YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.102,00<br>SATIŞ(TL) 2.170,00 CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 4.213,00<br>SATIŞ(TL) 4.342,00<br> ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK SEVİYELER<br><br>2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 650 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde gelir kazandırdı.<br><br> Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.<br><br> ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?<br><br>Gram altın fiyatları için bu seviyelerin kısa vadede kalıcı olamayacağını söyleyen uzmanlar, yatırımcıların panik yapmamasını öneriyor. Gram altında 600-630 lira bandının öne çıktığını belirten uzmanlar, sabırla bekleyen vatandaşların ilerleyen dönemde belirtilen seviyelerden altın alma imkanı bulabileceğini ifade ediyor. Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yukarı yönde hareketlilik başladı, altın fiyatları yükselecek mi? Ekim ayına 500 lira, Kasım ayına 550 liradan giriş yapan altın fiyatları için yükseliş hız kazandı. Gram altın her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Yatırımcılar sık sık "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?" sorularını araştırıyor. Peki 21 Kasım Salı bugün altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son dakika güncel bilgiler...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Faiz ve enflasyonla mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'faiz' üzerinden iş adamlarına da tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücreti tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz' dedi. Faiz ve enflasyona yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan 'Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?



İş adamları düşük faizli kredi istiyordu. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizli kredi. Hadi alın krediyi ve yatırım yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın.' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:15 AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'faiz indirimi' açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin, 'Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor, buna uzun vadede bakmak lazım' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



