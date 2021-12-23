​Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​​TL güçlendi 84 milyon kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada, kabine sonrası açıkladığı ‘güçlü TL’ye ilişkin kararların yansımasını ve yeni ekonomik modele ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye’nin, 10 yıllık dönemde akla gelebilecek her yol ve yöntemle sınandığını, dünyada eşi benzeri görülmeyen şekilde ekonomiye yönelik aleni tehditlerin savrulduğunu ve sinsi tuzakların kurulduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:
YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ
Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundan sapmadık. Şimdi, tüm birikimin üzerine, dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız.
EN BÜYÜK ENGEL ANA MUHALEFET
Önümüz de engeller yok mu, var. Bu ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Önümüzde riskler, tuzaklar yok mu, var. Ancak azim ve gücümüz, bunların hepsinden fazla üstün ve güçlü. Ülkemizde bir kesim dışarıdan aldığı işaret ve destekle birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız.
ERKEN SEÇİM YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, aylardır “erken seçim” dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve kendisinin, seçimin Haziran 2023’te olacağını söylediğine işaret etti.
Defaatle söylemelerine rağmen Kılıçdaroğlu’nun hala erken seçimden bahsettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; olay bu. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak ve inşallah Haziran 2023’te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız."
PROGRAM AMACINA ULAŞTI
Ekonominin temeli değişirken, çatısının aynı kalmasının mümkün olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
- “Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır.”
YÜZLERİ DÜŞTÜ
Dün Türkiye’de terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin, terör örgütlerinin başlarının inlerinde ezildiğinde yüzlerinin düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin” dedi.
TÜRKİYE CARİ FAZLA İLE BÜYÜYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşı değil, ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamanın da tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazanan sadece ihracat yapan ya da bankası parası olan değil, 84 milyondur. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyorum. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye’yi cari fazla ile büyütme kararlığını tekrarladığını vurgulayarak “Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık” diye konuştu.
Orman köylüsüne müjde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler de açıkladı. 3600 ek göstergeyi gelecek yıl hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, “Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve temmuz itibarıyla yüzde 23 olmak üzere, yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 2,6 milyar lira kuraklık desteğinin kuraklıktan zarar gören 651 bin çiftçinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta
Öğretmen atamaları konusunda 15 bin yeni atama ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Erdoğan, “İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz” dedi.