​Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​​TL güçlendi 84 milyon kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada, kabine sonrası açıkladığı ‘güçlü TL’ye ilişkin kararların yansımasını ve yeni ekonomik modele ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’nin, 10 yıllık dönemde akla gelebilecek her yol ve yöntemle sınandığını, dünyada eşi benzeri görülmeyen şekilde ekonomiye yönelik aleni tehditlerin savrulduğunu ve sinsi tuzakların kurulduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ

Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundan sapmadık. Şimdi, tüm birikimin üzerine, dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda konuştu.

EN BÜYÜK ENGEL ANA MUHALEFET

Önümüz de engeller yok mu, var. Bu ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Önümüzde riskler, tuzaklar yok mu, var. Ancak azim ve gücümüz, bunların hepsinden fazla üstün ve güçlü. Ülkemizde bir kesim dışarıdan aldığı işaret ve destekle birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız.

ERKEN SEÇİM YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, aylardır “erken seçim” dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve kendisinin, seçimin Haziran 2023’te olacağını söylediğine işaret etti.

Defaatle söylemelerine rağmen Kılıçdaroğlu’nun hala erken seçimden bahsettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; olay bu. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak ve inşallah Haziran 2023’te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız."

PROGRAM AMACINA ULAŞTI

Ekonominin temeli değişirken, çatısının aynı kalmasının mümkün olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır.”

YÜZLERİ DÜŞTÜ

Dün Türkiye’de terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin, terör örgütlerinin başlarının inlerinde ezildiğinde yüzlerinin düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin” dedi.

TÜRKİYE CARİ FAZLA İLE BÜYÜYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşı değil, ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamanın da tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazanan sadece ihracat yapan ya da bankası parası olan değil, 84 milyondur. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyorum. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Türkiye’yi cari fazla ile büyütme kararlığını tekrarladığını vurgulayarak “Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık” diye konuştu.

Orman köylüsüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler de açıkladı. 3600 ek göstergeyi gelecek yıl hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, “Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve temmuz itibarıyla yüzde 23 olmak üzere, yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 2,6 milyar lira kuraklık desteğinin kuraklıktan zarar gören 651 bin çiftçinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta

Öğretmen atamaları konusunda 15 bin yeni atama ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Erdoğan, “İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz” dedi.

EKONOMİ Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

FOTOĞRAF 14 Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde \"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat\"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı. Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.<br><br>Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?<br><br>Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak. Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?<br><br>Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?<br><br>Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?<br><br>Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak. Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?<br><br>Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok. Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?<br><br>Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?<br><br>Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek. Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi? Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?<br><br>Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek. Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?<br><br>Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek. Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?<br><br>Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor. 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği Türkiye'de uygulamaya konulan yeni ekonomi modelinde, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin kullanımı hedeflenirken, açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde detaylar belli oldu.

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