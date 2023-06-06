Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Buğday ve arpa fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Buğday ve arpa fiyatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik.
- TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir"