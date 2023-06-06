Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Buğday ve arpa fiyatları açıklandı

TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir"