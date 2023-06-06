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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Buğday ve arpa fiyatları açıklandı

Kabine toplantısı sonrası TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir" dedi.

21:07 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Buğday ve arpa fiyatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik.

  • TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir"

Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız
Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz" diye konuştu.




#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Buğday
#Arpa
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