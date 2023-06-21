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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: 85 milyonun hak ettiği refah payını almasını temin edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti yeni dönemin ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde güçlü ekonomi mesajları veren Erdoğan memurlara verilen maaş sözlerinin yerine getirileceğini söyledi. 'Milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen Erdoğan, "Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

13:59 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Türkiye'de kritik seçimin ardından sandıktan yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Seçim sonuçlarının ardından kısa sürede kabine kurularak çalışmalar başladı. Yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde gösterilen çabalara teşekkür ederek başladı. Çok önemli ekonomi mesajları veren Erdoğan, "Emeklilerimizden gençlerimize toplumun çeşitli kesimlerine yönelik müjdelerimizi paylaştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri dün uzlaşmayla neticelendi. 2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret tutarını 13 bin 414 liraya, net asgari ücret tutarını ise 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirdik.

Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi: Sana ne kaldı?

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre ise asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış olduk. Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal bak yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk demeye devam ediyorsun" dedi.

'En kısa sürede Meclis'in kararına sunulacak'

Memurlara verilen maaş sözlerinin yerine getirileceğini vurgulayan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik. Refah artışından da faydalanmalarını sağlıyoruz sağlayacağız. Ayrıca 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini inşallah arkadaşlarımız en kısa sürede Meclis'in kararına sunacaktır. Kurban Bayramı arifesinde çalışanlarımıza ikinci bir bayram sevinci yaşatacağımıza inandığım yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#memur maaşı
32 dakika önce
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