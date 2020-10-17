Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan doğalgaz paylaşımı Bereketli olmasını diliyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz paylaşımı: Bereketli olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna-1 kuyusundan çıkarılacak yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın hayırlı olmasını diledi. Bölgeden çıkarılacak doğalgazın Türkiye ekonomisine katkısını anlatan bir grafiği hesabından paylaşan Erdoğan, "Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız, yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Fatih Sondaj Gemisinde vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Fatih Sondaj Gemisinde vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız, yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Doğal Gazda Dışarıya Bağımlılığı Önemli Ölçüde Azaltacağız" başlığıyla yer alan grafikte, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ' 'Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi.
TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu' dedi.


Kalkınma ve büyüme çabalarımızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça, bu hizmetleri milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Böylece ülkemizde kalan kaynağı da yatırıma, üretime, istihdama yönlendirme imkanına kavuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı grafik.

Grafikte, çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

  • "Tuna-1 kuyusunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Sondaj faaliyetlerinde devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar sona erdi. Sondaj faaliyetleri Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen KAŞİF robotu sayesinde deniz dibinde çalışmalar sürdürülebilecek. Sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor."
Abone Ol Google News
Bereketli olsun

Bereketli olsun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz paylaşımı.
Başakşehir Trabzonda kazandı

Başakşehir
Trabzon'da kazandı

​Son şampiyon yeni sezondaki ilk galibiyetini deplasmanda aldı.
Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Bakan Koca, verileri açılarken uyardı.

Azerbaycan <br>yerle bir etti

Azerbaycan
yerle bir etti

​Ermenistan'a ait mevzileri tek tek vuruyor.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

85 milyar <br>metreküp ek rezerv

85 milyar
metreküp ek rezerv

Erdoğan'dan yeni doğalgaz müjdesi.
Sınırda ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi

İçindeki bileşen nedeniyle halüsinasyona neden oluyor.
Militanlar bu uçakla taşınıyor

Militanlar bu uçakla taşınıyor

Rejim havayolu Şam'dan Ermenistan'a sevkiyat yapıyor.
Bu nasıl ofsayt!

Bu nasıl ofsayt!

​Merseyside derbisinde olay çıkartan karar.
Bir haftaya bitiyor

Bir haftaya bitiyor

​3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi.
Bu bir soykırım!

Bu bir soykırım!

​Gence'de yaşayan Rus vatandaşı dehşeti ağlayarak anlattı.
Annesinin kucağında can verdi

Annesinin kucağında can verdi

Hain saldırıda katledilen anne ve bebeği aynı tabutta defnedildi.
Süper Lig'de <br>çılgın maç

Süper Lig'de
çılgın maç

8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı!
Mübariz İbrahimov: Kürşad'ın Çerisi

Mübariz İbrahimov: Kürşad'ın Çerisi

​2010 yılında tek başına girdiği topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.
Tulpar göreve hazır

Tulpar göreve hazır

​İsmini Türk destanındaki efsaneden alan araç seri üretime geçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.