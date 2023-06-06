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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını da kaydetti.

20:26 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabine sonrası yapılan ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeyi duyurdu.



Emeklilere bayram müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Asgari ücrette çalışmalara başlanıyor

Erdoğan'ın bir diğer açıklaması ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin belirleneceği temmuz ayı öncesinde komisyonun çalışmalara başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." ifadelerini kullandı.


Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız
Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz" diye konuştu.


#Asgari Ücret
#Bayram İkramiyesi
#emekliler
#Emekli Maaşı
15 dakika önce
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