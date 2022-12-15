Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması: Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da yapılan Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Üçlü Zirvesi dönüşü, aralarında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in de bulunduğu gazetelerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, bir gazetecinin “EYT konusunun 2023’e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
- "Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. ‘2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim’ diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."