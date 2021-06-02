Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması: Maliyet ve yatırımlardan faiz yükünü düşürmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son durum ve enflasyona ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla da görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TRT canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.
Ülke ekonomisindeki son durum hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla da görüştüm. Bizim faizleri, faiz yükünü düşürmemiz şart. Yatırımların üzerinden faizi kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlamış olacağız." ifadelerini kullandı.