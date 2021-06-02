Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan faiz açıklaması Maliyet ve yatırımlardan faiz yükünü düşürmemiz lazım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması: Maliyet ve yatırımlardan faiz yükünü düşürmemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son durum ve enflasyona ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla da görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan faiz açıklaması: Maliyet ve yatırımlardan faiz yükünü düşürmemiz lazım
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TRT canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Ülke ekonomisindeki son durum hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla da görüştüm. Bizim faizleri, faiz yükünü düşürmemiz şart. Yatırımların üzerinden faizi kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi ve faiz yükünü düşürmemiz lazım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi ve faiz yükünü düşürmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün de TCMB Başkanı'yla görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos gibi olacak ki biz yatırımların üzerinden faizi kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlamış olacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

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