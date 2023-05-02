Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN paylaşımı: 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağının adının KAAN olduğu açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Gazi Mustafa Kemal’in “İstikbal göklerdedir” diyerek işaret ettiği çalışmalara
Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller
teşebbüs etmişti.
Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar...
Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan
her
“ağır sanayi hamlesi”
dediğinde linç edildi.
Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki
koalisyonlar döneminde
getirilmedi.
Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları
sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı.
Biz de
“savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye”
idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık.
Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da
sureti haktan görünerek
yaptılar.
“Durduracağız” diyemediklerinde “
dokunacağız
” dediler, “
kapatacağız
” deme cesareti gösteremediklerinde “
rekabet
” dediler; süslü cümlelerle
niyetlerini gizlemeye çalıştılar.
Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.
Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen,
Gazi’nin hayali “İSTİKBALİ”
milletimize hamdolsun biz yaşattık.
Ama daha gidecek çok yolumuz var…
İşte dün
“Parçası kalorifer peteğine benziyor”
diyerek aşağıladıkları
millî muharip uçağımız KAAN
’ı hangardan çıkardık.
Ülkemizin
ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET
’in,
ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımız
ın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik.
Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz.
Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz."
#RecepTayyip Erdoğan
#KAAN
#Milli Muharip Uçak
28 dakika önce