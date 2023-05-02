Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN paylaşımı: 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık

Savunmada iyi haberlerin sonuncusu Milli Muharip Uçak oldu. Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak MMU hangardan çıkıp pist başı yaptı. MMU’ya “KAAN” adı verildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Sonra da sessizce üssüne geri dönecek. KAAN, işte bu uçağın adıdır” dedi.