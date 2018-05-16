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EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğanı bekliyor, bir ilk yaşanabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, bir ilk yaşanabilir

Ramazanda İstanbul Yeni Havalimanı'nda tarihi bir ilk yaşanabilir. İlk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iftarda konuk edeceği öğrenildi. Daha önce de havalimanı işçileri ile iftar yapan Erdoğan'ın bu kez uçakla geleceği konuşuluyor.

Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Havalimanın işletmesini yürüten İGA da, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK UÇAK OLACAK

Erdoğan'ın uçakla gelmesi halinde, havalimanına inen ilk uçak cumhurbaşkanının uçağı olacak. Yeni havalimanının pisti bir süre önce ışıklandırılmış, tüm testlerden geçirilerek hazır hale getirilmişti.

Yüzde 85'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ramazanda bir ilk gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıllarda olduğu gibi İstanbul Yeni Havalimanı işçileri ile iftarda bir araya gelmesi bekleniyor. Daha önce de İstanbul Yeni Havalimanı Merkez Şantiyesi'nde işçilerle iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez uçakla gelebileceği konuşulmaya başlandı. Beklentiler gerçekleşirse Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk teker koyan uçak olacak.

İGA DA UÇAKLA GELECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIYOR

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nın işletmesini yürüten İGA 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlık yapıyor. Daha önce 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk pistin ışıklandırması da yapılmıştı.Tüm testlerin de başarıyla yapıldığı havalimanın ilk pisti inişe uygun hale getirilmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, "İlk iniş için Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi ilettik. Üçüncü havaalanı pistimizi hazır hale getirmek önemliydi" demişti. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan sayısı ise 36 bine ulaştı.

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