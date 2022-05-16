Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı 7 liralık fiyat çay üreticisini sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 7 liralık fiyat çay üreticisini sevindirdi

Rize'de yaş çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı yaş çay kilogram fiyatının desteklemeyle birlikte 7 lira olarak açıklanmasından mutlu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı 7 liralık fiyat çay üreticisini sevindirdi
2022 yılı yaş çay kilogram fiyatı desteklemeyle birlikte 7 lira olarak açıklandı.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, AA muhabirine, yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatın yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatının ise yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıldığını anımsattı.

Zammın kendileri için "çiftçi bayramı" olduğunu belirten Mavi, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sürece kolay gelinmedi. Konuştuk, sabrettik ve sonunda başardık. Günün şartlarında enflasyonun üzerinde bir fiyat olduğu için memnunuz. İnşallah bu sene bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız." dedi.

Mavi, artan gübre fiyatlarının üreticilerin maliyetini artırdığını ifade ederek, organik üretim için kimyasal gübreleme bırakılarak hayvansal gübre kullanımına geçilmesini istedi.

Toprağın kalitesinin kimyasal gübreden ötürü düştüğünü, kalitenin artırılması için 4 yıla ihtiyaç olduğunu kaydeden Mavi, budama yapılan bahçelerden başlanarak organik tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çay üreticisi Mehmet Özdemir ise çay fiyatından memnun olduğunu vurgulayarak, "Enflasyona göre çok güzel bir fiyat. Fiyata itiraz etme şansımız yok. Kuru çayın satıldığı fiyata bakılınca çok güzel bir fiyat." diye konuştu.

Özdemir, bahçelerdeki otları temizlediklerini, yaş çay kalitesinin yüksek olması için çabaladıklarını ifade etti.

Meryem Mavi de yaklaşık 60 yıldır çay bahçelerinde hasat yaptığını anlatarak, "Çayın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çayı bugünlere zor getirdik. Elbet çok zor yerlerde çay topluyoruz. Arazi engebeli olduğu için zorlanıyoruz ama çay bizim için padişahtır. Ekmek yiyoruz. Bunun kıymetini bilerek yapmamız gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı: Orman yangınlarına müdahalede için önemli adım
GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı: Orman yangınlarına müdahalede için önemli adım

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zammı
ÖZGÜN
Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zammı

Emtia piyasasında haftalardır devam eden satış baskısı durdurulamıyor
EKONOMİ
Emtia piyasasında haftalardır devam eden satış baskısı durdurulamıyor
Toplamak cesaret istiyor

Toplamak cesaret istiyor

​Hayatlarını tehlikeye atarak 2 bin rakımda arıyorlar.
Beş bin yıllık

Beş bin yıllık

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.
İkinci kez seçildi

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.

120 yıl sonra görücüye çıktı.

​Bakan Özer ilk kez uygulanacak yeni sistemi açıkladı.

Yeni varyantıyla tüm dünyaya korku salacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.