Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile beş bakanlıkta çok sayıda atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile beş bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile beş bakanlıkta çok sayıda atama
Foto/arşiv: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre 5 bakanlıkta çeşitli kadrolara atamalar yapıldı.

Atama kararlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınarak yerine Eyüp Karahan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan Yüksek Fen Kurulu üyeliğine Meral Ertan Bulut, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Salih Livaoğlu ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Bekir Çelen atandı.

Milli Eğitim, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına yapılan atamalar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Burçkin Dal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Osman Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Volkan Koç ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak atandı.

Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun Resmi Gazete'de

Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte
GÜNDEM
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte

Bunun adı Türkiye modeli
EKONOMİ
Bunun adı Türkiye modeli
Beş bakanlıktaçok sayıda atama

Beş bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Yolcu otobüsütarlaya uçtu

Yolcu otobüsü
tarlaya uçtu

​Bursa'daki kazada çok sayıda yaralı var.
ABD basınından bomba iddia: Rusya Türkiyeden SİHA satın alma hazırlığında

​'280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz.'

​Düşük faizle daha çok üretim ve istihdam.

​Adalet Bakanı Gül, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi ziyarete gitti.

​Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

​Ticaret Bakanlığı ile belediyeler fahiş fiyat ve stokçuluğu yakın takibe aldı.

Arabayla 30 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi hayatını kaybetti.
Devlet Asiye'nin yanında

Devlet Asiye'nin yanında

Sağlık Bakanı Koca devreye girdi: Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan Antalya'da yapacak.
Yeni modelin 4 hedefi

Yeni modelin 4 hedefi

​Üretim odaklı, ihracat öncelikli modelde öncü rolü reel sektör üstlenecek.
James Webb yola çıkıyor

James Webb yola çıkıyor

​Hubble'ın yerini alacak en güçlü teleskop için geri sayım başladı.
Alt ve üst limit yok

Alt ve üst limit yok

​Parasını “kur korumalı TL mevduat” hesabına yatıranlar birden fazla şekilde yararlanabilecek.
Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

​Wall Street Journal, Almanya'nın yaşadığı enerji krizini ele aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.