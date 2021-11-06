Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok sayıda atama gerçekleştirildi. Atama kararları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
Foto/arşiv

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz, SGK Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven atandı. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında değişim

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı ve yerine Metin Çakır atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliğine ise Ersoy Aksoy atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Adana İl Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alındı.

Görevden alınan il milli eğitim müdürlerinin yerlerine; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Züleyha Aldoğan atandı.

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