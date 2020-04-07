Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB kredilerine 3 ay erteleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ikinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarabya’daki Huber Köşkü’nden katıldığı toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve bunların ekonomiye olan yansımaları değerlendirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan, Mayıs, Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir” dedi.

3 ay ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması için reel sektöre destek olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan kredi destek programlarından faydalanan işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara kredi ödemeleri devam eden işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

136 bin 255 işletme

KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon TL tutuyor.

Finansman maliyeti KOSGEB’e

Erteleme karşılığında işletmeler herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden dolayı oluşacak finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabı üzerinden bu düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

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“KOVID-19’un ekonomik etkilerini azaltmak için kritik bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni tedbirle; KOSGEB’in Kredi Destek Programından faydalanan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran taksitleri 3 ay ertelendi. 136 bin 255 işletmeye şimdiden hayırlı olsun.”

FOTOĞRAF 28 Kimi şirketler daha 1 ay olmadan salgının faturasını çalışanına keserken kimi şirketler ise yaptıkları açıklamalarla bir nevi işten çıkarma yapmayacağının peşinen sözünü vermiş oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağını açıklayan şirketlerden bazıları ise şöyle; Türkiye demir-çelik sektörünün lokomotif firmalarından Baştuğ Metalurji San. A. Ş. koronavirüs salgını nedeniyle hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağını duyurdu. Baştuğ Metalurji San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ konu ile ilgili açıklamasında, “Küresel etkisini sürdüren COVID-19 nedeniyle yaşanan süreçte, çalışanlarımızın sağlığını ve haklarını korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi. Petrol Ofisi, geçirilmekte olan zorlu süreçte Corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarılma olmayacağını açıkladı. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Yaşam üzerine yürütülen bu mücadelede, insan sağlığı her şeyin üzerindedir. Süreç boyunca Petrol Ofisi’nde hiçbir çalışanımız işten çıkarılmayacaktır” dedi. Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin azalması gerekçesiyle hiçbir çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirtti. Sahillioğlu, Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak Mars Logistics olarak biz büyük bir aileyiz ve bir aile ruhuyla bu zor günleri atlatacağız. dedi. Mercedes Benz Türkiye TAV Havalimanları Holding, Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alırken işçi çıkarımı yapmayacağını duyurdu. Türkiye'nin 73 ilinde 25 bin 187 kişiye istihdam sağlayan en büyük eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 'Önce insan' diyerek örnek bir karara imza attı. Tek bir çalışanını dahi işten çıkarmama kararı alan okullar, 2 bin öğretmen ve personeli daha işe alacağını bildirdi. Maden, Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da Bugün işçi çıkarmak, çalışana ne hâlin varsa gör demek çok yanlış olur. Çünkü bugünkü ortamda yeni bir iş bulmak hiç kolay değil. Gerekirse arabamı satacağım. İşler daha da kötüye giderse, yazlığımı satacağım. Ama bir şeyi asla yapmayacağım. Hiçbir çalışanımı işten çıkarmayacağım. Bu kara günde çalışanımızı sahiplenmeyeceğiz de, ne zaman sahipleneceğiz diye konuştu. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Koronavirüs salgını dolayısıyla ortaya çıkan sıkıntılı durumu en sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için üzerimize düşen ilk görevi yerine getirmek üzere çalışanlarımıza vefa sözümüzün altını çiziyoruz. Koronavirüs sebebiyle hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız. ifadelerini kullandı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yönetim kurulu ile birlikte corona virüsü tedbirleri kapsamında işverenlerle bir dizi toplantı yaptı. Anlaşmaya göre sendika bünyesinde bulunan işçilerin hiçbiri işini kaybetmeyecek. Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde; üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için, 1 gün ücretli izin verilecek. Böylece çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş olacak. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını vurguladı. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök Holding olarak tüm şirketlerimizle birlikte biz de, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın, hem de toplumun sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle gerekli tüm tedbirleri en üst seviyede aldık dedi ve ekledi: Bu net ve değişmez duruşumuzun gereği olarak, yaşadığımız bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarımızı Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak; devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkat çeker, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gösterdikleri takdire şayan fedakarlıkları için de teşekkürü borç biliriz. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bağış kampanyasına 3 milyon TL ile katıldıklarını açıkladı. Erdemoğlu ayrıca, koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan bu belirsizlik ve kriz sürecine rağmen Holding bünyesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağını ve ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacağını söyledi. Son yıllarda, Türk ekonomisinin parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Çorum merkezli Ahlatcı Holding, corona virüsü salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda, tek bir işçisinin bile işine son vermeyeceği, tersine istihdamını yüzde 10 artıracağı taahhüdünde bulunarak adeta virüse meydan okudu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vururken, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, “Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var” dedi. Koronavirüs sonrası Türkiye’ye ilk yatırım müjdesi SICPA’dan geldi. Ürün izleme ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren SICPA, Türkiye’de Ar-Ge merkezi kuracağını ve bu merkezde geliştireceği projelere yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırım yapmayı planladığını açıkladı. SICPA Dünya Başkanı Philippe Amon, yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji çalışmaları yapılacak olan Ar-Ge merkezinde 3000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını söyledi. Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Faaliyetlerimizi istihdamı koruyarak, iş süreçlerimizi aksatmadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam sürdüreceğiz dedi. Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede devletin birlik ve dayanışma çağrılarına destek verdiklerini bildirdi.Alparslan, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgını yüzünden içinde bulunulan süreçte, çalışanları işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme gibi seçenekleri hiçbir şekilde düşünmediklerini vurguladı. Has Tavuk, geçtiğimiz ay 154 yeni personel alarak çalışan sayısını 2 bin 178’e çıkardı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla işçi çıkarmayacaklarını ve istihdamı koruyacaklarını bildirdi. Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılıyor. E-ticaret platformu Hepsiburada da artan talebe cevap verebilmek için 5 bin kişi işe alacağını duyurdu. Zorlu Holding Yeşim Tekstil Uçak Tekstil ŞOK, BİM, A101, Migros ve Hepsiburada toplamda 20 bine yakın personel alımı yapacağını açıkladı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Corona virüsü salgınından dolayı otomotiv gündemiyle alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağız. dedi. 20 şirketten çalışanlarına işten çıkarmama sözü! İşverenlerin çalışanlarını işsiz bırakmamaları için kısa çalışma ödeneği devreye alınmasına ve başvuru yapılması yönünde yapılan onca uyarıya rağmen kimi şirketler tam tersi yönde hareket edip elini taşın altından koymaktan imtina ederken, onlarca şirket ise istihdamı koruyacaklarına yönelik açıklamada bulunarak çalışanları ile güven tazeledi. BiP'te paylaş

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