Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz

Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu

Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak' dedi. Tanesi 80 bin avro olan balonun, test uçuşları başarıyla tamamlandı. Yerli sıcak hava balonuna Katar, Umman ve İran'ın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinden talep olduğu belirtildi.