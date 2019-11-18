Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.

5 milyarlık hedef ile 500 bin kişilik istihdam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

  • Oktay, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz"

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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