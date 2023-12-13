Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz YTAK Programı başvuruları için tarih verdi: 10 yıla varan vadelerle kredi sağlanacak

"Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar Lira olmak üzere üç yılda 300 milyar Lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun. Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesini ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa; 20 Aralık'tan itibaren www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.”