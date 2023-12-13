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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz YTAK Programı başvuruları için tarih verdi: 10 yıla varan vadelerle kredi sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YTAK Programı kapsamında en az 1 milyar lira olan yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi sağlanacağını açıkladı. Yılmaz, başvuruların ise 20 Aralık'ta başlayacağını ifade etti.

Semih Bozkuş
22:17 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:39 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu.

Yılmaz burada yaptığı konuşmasında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında en az 1 milyar lira olan yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi sağlanacağını ve başvuruların 20 Aralık'ta başlayacağını söyledi.

Bakan Kacır duyurmuştu

YTAK Programı çerçevesinde 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi yayımlanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da YTAK Programına ilişkin konuşmuş ve başvuruların 20 Aralık'ta başlayacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’deki OSB Yıldızları Araştırma Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Kacır şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar Lira olmak üzere üç yılda 300 milyar Lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun. Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesini ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa; 20 Aralık'tan itibaren www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.”



#YTAK Programı
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#Başvurular
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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