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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan borsada işlem ücreti açıklaması: Kazançlar üzerinden vergi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin merak edilenleri cevapladı. Yaptığı açıklamalarda borsada işlem vergisinden KKM'lerdeki son duruma ve enflasyonla mücadeleye değinen Yılmaz, ''Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak'' ifadelerini kullandı.

22:17 - 10/06/2024 lundi
Güncelleme: 22:24 - 10/06/2024 lundi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, borsa, KKM ve enflasyon da dahil olmak üzere birçok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Enflasyonda hedef 2026'da tek haneler

Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar atıldığını belirten Yılmaz, ''Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız.'' ifadelerini kullandı.


'KKM görevini yaptı'

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat sisteminin başından beri geçici bir düzenleme olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, ''Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Borsa'da kazançlar üzerinden vergi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak teklif barındırdığını belirtti. Sosyal medyada çok fazla spekülasyonların dolaşıma sokulduğunu belirten Yılmaz, ''Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak.'' ifadelerini kullandı.


#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
#enflasyon
#KKM
#Borsa
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