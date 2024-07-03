|
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Düşüş dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz" dedi.

Seren Som
10:57 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:10 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonda düşüş dönemi başladı… TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir.
Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir.

Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir.

Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir.

Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz.

Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz.

Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."

Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...

"Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme günleri, Temmuz ayı maaş zammı ile birlikte gündeme geldi. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklileri %19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşları ise %24.73 oranında zam alacaklar. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli ve memur maaşı zam oranları netleşecek. Bu süreçte, yeni ve zamlı emekli aylıklarının ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaş ödemeleri, her ayın 17 ile 26'sı arasında tahsisat numarasına göre yapılırken, memur maaşları ise her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Peki Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...

Kamu personeli alım iş ilanları: Resmi Gazete'de yayımlandı! KPSS'li KPSS'siz memur, işçi ve sözleşmeli eleman alınacak: Hangi kurum alım yapıyor?

Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında çalışmak birçok kişi için güvenli ve prestijli bir iş imkanı sunmaktadır. Her yıl düzenlenen kamu personel alımları ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek için en önemli adımlardan biridir. Bu yazıda, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…

Haziran ayı enflasyon oranı belli oluyor! 6 aylık orana göre memur, SGK ve Bağkur emeklisi maaş hesaplaması

6 aylık enflasyon oranları açıklandı emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları belli oluyor. Memur maaş zammına ilişkin kritik veri bugün açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı zammı da belli oldu. Haziran enflasyonu sonrası bu oran yeniden güncellenecek. Peki mayıs enflasyon farkı ne kadar?en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 6 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması.


#Cevdet Yılmaz
#Enflasyon
#TÜİK
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mühendis maaşları güncellendi! 2024 Temmuz ayı mühendis maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?