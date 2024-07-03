Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Düşüş dönemi başladı

"Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme günleri, Temmuz ayı maaş zammı ile birlikte gündeme geldi. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklileri %19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşları ise %24.73 oranında zam alacaklar. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli ve memur maaşı zam oranları netleşecek. Bu süreçte, yeni ve zamlı emekli aylıklarının ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaş ödemeleri, her ayın 17 ile 26'sı arasında tahsisat numarasına göre yapılırken, memur maaşları ise her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Peki Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...