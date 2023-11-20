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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı: Maaş zammı ve ikramiye de masada olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantıda, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecekken emekli maaşlarını iyileştirilmesi ve emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de 5 bin liralık ikramiye verilmesi gündeme gelecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor. Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

15:48 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:51 - 20/11/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.


Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek ve emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da gözden geçirilecek.


Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.


11-14 Kasım tarihleri arasında 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de ek düzenleme yapılması talimatı vermişti.

Kabinede ayrıca Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarının durdurulması amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler de masaya yatırılacak. Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmelerinde ve yurt dışı ziyaretlerinde acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum da ele alınacak.


Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.


TESK, 5 bin lira ikramiyeden vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da yararlandırılmasını talep etti


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyeden, vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da faydalandırılması gerektiğini bildirdi.


Palandöken, yazılı açıklamasında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin lira ikramiyeye ilişkin değerlendirmede bulundu.


Emekli esnaf ve sanatkarların taleplerine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Vergi kaydını sildirmiş ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır. Üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK'lı çalışanlar en fazla 7 bin 200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9 bin günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir."



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#Maaş
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