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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TB3 açıklaması: Milli çelik kanatlar 'katlandıkça' güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli çelik kanatlar "katlandıkça" güçleniyor. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanatlarıyla kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak" dedi.

Halil Akkoç
12:43 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haluk Görgün

Haluk Görgün

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milli çelik kanatlar "katlandıkça" güçleniyor. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanatlarıyla kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak"
ifadelerini kullandı.

"TB3, deniz aşırı görevlerde operasyon kabiliyeti sunacak"

Görgün, "
Helikopter ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan TB3, deniz aşırı görevlerde operasyon kabiliyeti sunacak. Ülkemizin gururu Baykar'ı ekibini tebrik ediyoruz
" açıklamasında bulundu.

#Haluk Görgün
#Bayraktar TB3
#Baykar
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