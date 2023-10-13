Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TB3 açıklaması: Milli çelik kanatlar 'katlandıkça' güçleniyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul'da ‘Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katıldı. Kızılelma ve Bayraktar TB3 İnsansız hava araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, “Tarihe not düşecek olursak; Bayraktar TB3 ve Kızılelma şayet bir gün görev alma imkanına erişecek olursa, nasıl ki Bayraktar TB2 SİHA’lar dünya muharebe tarihinde paradigma dönüşümünü yaptı, bunlarda muharebe tarihinde devrim yapacak” açıklamasında bulundu.