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Ekonomi Cumhurbaşkanlığından Deutsche Welleye tepki Asla kabul edilemez
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki: Asla kabul edilemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin Deutsche Welle Türkçe'de yayımlanan habere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan tepki geldi. Başkanlık'tan yapılan açıklamada; haberin olumsuz bir algı üretmeye çalıştığı ve maksatlı olduğu bildirilirken, personellerinin isminin kullanılmasını ise kabul asla edilemez olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - Deutsche Welle Türkçe

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Deutsche Welle Türkçe tarafından yayımlanan "Albayrak'ın finansman paketine 'yanlış ve zamansız' eleştirisi" başlıklı haberde Başkanlığın da adına yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde, güya Başkanlığımız bürokratlarının açıklanan İVME Finansman Paketi'ni televizyondan öğrendikleri, zamansız ve gereksiz buldukları ve seçimlere ilişkin olumsuz düşünceler ifade ettikleri iddia edilmiştir.

Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır.

30 milyar TL'lik paket
EKONOMİ
30 milyar TL'lik paket

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak her aşamada katkı verdiğimiz hükümetimizin, ekonomi alanında aldığı doğru ve yerinde kararlarla, dengelenme sürecinde bir yandan ekonominin makro, finansal ve mali durumunun güçlendirilmesi diğer yandan reel sektörün bu süreçte ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüme yönelik uygun koşullarda, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması çabalarına önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde devam edilecektir. Netice olarak, bir süredir ortak bir amaç güdülerek Türkiye ekonomisi ve yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonunun bir parçası olarak masa başında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyoruz."

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