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Ekonomi Çeşmede bayram doluluğu yüzde 70e ulaştı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeşme’de bayram tatili rezervasyonları yüzde 70’e ulaştı

Çeşme’de bayram doluluğu yüzde 70’e ulaştı

Çeşme’de, bayram tatilinin 9 gün olması turizmciyi sevindirirken, otellerde bayram rezervasyonlarının şimdiden yüzde 70 doluluk oranına ulaştı.

Haber Merkezi IHA
Çeşme.
Çeşme.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve tatil kararının erken açıklanmasının rezervasyonları olumlu etkilediğini vurgulayarak, bayram tatili rezervasyonlarında şimdiden yüzde 70 doluluğu bulduklarını söyledi.

"Bayramla başlayacak sezon Kasım ayı sonuna kadar sürecek"

9 günlük bayram tatilinin Çeşme’ye de, İzmir’e de, Türkiye’ye de çok iyi geleceğini ifade eden Belge, "Geçmiş yıllarda, Kurban Bayramı’na göre, Ramazan Bayramı’nda son dakikalarda yatak satıyorduk, ama şu anda, Ramazan Bayramı’na daha yaklaşık iki hafta olmasına rağmen, satışlarımız gayet iyi. Sadece bizim otelimizde değil, Çeşme’deki diğer işletmelerden de aynı duyumları alıyoruz. 2019’un ilk bayramı, çok iyi geçeceğine inandığımız 2019 sezonunun habercisi oldu. Satışlarımız, hızla ilerliyor. Sabahtan akşama satış rakamlarımız değişiyor. Bayramla beraber başlayacak sezonumuz, öyle tahmin ediyorum ki, Kasım ayının sonlarına kadar devam edecek. Bilindiği gibi, Çeşme’de, Ekim ve Kasım aylarında hava çok güzel oluyor. 2018 yılı ve daha öncesine baktığımızda, bu bayramda ve 2019 sezonunda, çok daha doluluğun yaşanacağı, nitelikli turistin geleceği ve en önemlisi yabancı turistin de tercihinin Çeşme olacağını düşünüyorum. Öyle sanıyorum ki, sezon sonunda durum değerlendirmesi yaptığımızda, gözlemlerimizin ne kadar doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Rezervasyonlar 9 güne yayılıyor"

Bayram tatili rezervasyonlarının sadece 1-2 güne sıkıştırılmadığını 9 güne yayıldığını belirten Belge, "Diğer turistik otellerle de görüşüyoruz. Rezervasyon yoğunluğu, 1-2 güne sıkışmıyor. 9 günlük tatile yayılıyor. Çeşme’de genel bir yoğunluk olacak. Kışın yoğun iş temposundan bunalan insanlar, bu bayram tatili ile stresten kurtulacaklar. Öyle gözüküyor ki Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı’nı aratmayacak. Veriler onu gösteriyor. Ayrıca geçmiş yıllarda bayram yoğunluğu nedeniyle yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmayacağını söyleyebiliriz. Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile geçenlerde bir toplantı yaptık. Göreve başlayalı kısa bir süre oldu. Kendisinden her şeyi, bir anda bekleyemeyiz. Ama altyapı ve temiz su sorununu bildiği için, bir bypass çözümü ile bayram tatili yoğunluğunda bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi" diye konuştu.

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"Çeşme’nin tek hedefi iç pazar olmamalı"

2019 yılının, 2018 yılına göre çok daha iyi geçeceğinin altını çizen Orhan Belge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim her yıl uyguladığımız erken rezervasyonlarımız var. Bu yıl erken rezervasyonlarımız, yüzde 8-9’lardan birdenbire yüzde 15’lere çıktı. Çok yoğun talep geldi ve bütün oteller, belli bir noktada erken rezervasyonları kapattı. Bu da 2019 yılı için iyi bir gösterge. Güzel olan, yabancı turist sayısında da ciddi bir yükselme var. Ben yaklaşık on yıldır söylüyorum, Çeşme’nin tek hedefi iç pazar olmamalı. İç pazar ve dış pazar birlikte hedeflenmeli. Biz geçmişte bunu Çeşme’de yaşadık. İkisi birbirinden ayrılmaz. Bana göre hedef, yüzde 50-50 olmalı. Eğer bu hedefe ulaşamıyorsak, yüzde 30-70 olmalı. Bundan beş sene önce yabancı turist yüzde 5’lerdeydi. Şimdi yüzde 25’lere yükseldi. Tabi bu rakama yükselmede fuarlarda yaptığımız tanıtımın da büyük etkisi var."

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