Ekonomi Cüneyt Özdemir Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlerle ilgili konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir "Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
​Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'TL mevduatına kur farkı' başta olmak üzere açıkladığı yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirlerle dolar ciddi bir düşüş yaşadı.

Vatandaşlar dolar bozdurmak için sistemleri kilitlerken, YouTube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ben bunu beklemiyordum" dedi.

Özdemir, yayında, "Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı." ifadelerini kullandı.

Kenan Taş da, Özdemir'e "Ben de beklemiyordum" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
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DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
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Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi.
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Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.
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Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
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Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti.
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Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
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DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

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