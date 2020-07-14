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Ekonomi Darphane hizmet ihracatı yapacak Yeni nesil pasaport üretecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Darphane hizmet ihracatı yapacak: Yeni nesil pasaport üretecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, komşu coğrafya ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Darphane, yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madeni para ve değerli evrak ürün gamlarından oluşan çeşitli projelerde işbirliklerine gidecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Halihazırda KKTC kimlik kartlarını üreten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, komşu coğrafya ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

KİMLİKLERİ YENİDEN DARPHANE ÜRETECEK

Teknolojik ihtiyaçlara göre uluslararası standartlara uygun yeni ürünler geliştirilmeyi sürdüren Darphane’nin yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madeni para ve değerli evrak ürün gamlarından oluşan çeşitli projelerde iş birliklerine gideceği açıklandı. Her türlü güvenlikli belge üretebilecek tüm alt yapı ve yüksek bilgi birikimine sahip olan Darphane, çok yakında yeni nesil pasaport üretimine geçmek için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının tekrar Darphane tarafından üretilmesi yönünde gerekli çalışmalar da ilgili kurumlar ile görüşülerek başlatıldı. Pasaport ve kimlik kartlarının Darphane tarafından üretilmesi stratejik önem taşıyor. Çünkü olası sahtecilik, insan kaçakçılığı ve terör gibi olaylarla etkin mücadele için kimlik ve pasaport gibi ürünlerin yüksek güvenlikle üretimi ve dağıtılması gerekiyor.

BANDROLLERE İMZA ATACAK

  • 2020 yılı içinde bandroller Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde basılacak. Darphane, bandrol üretimi ve tüm uygulama faaliyetlerini yerine getirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında, 22 Ocak 2020 tarihinde, “Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Kapsamında Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Bandrol, Kod, Kodlanmış Etiketler ve Benzeri Vasıtalar İle Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi”ne dair imzalanan protokolle, bandrol üretim ve uygulama sorumluluğu Darphane’ye verildi.

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