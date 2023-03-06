DASK'ın deprem bölgesindeki hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı

Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.