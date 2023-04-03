DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar TL'yi aştı

DASK, açılım olarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu demektir. Halk arasında da sıkça duyduğumuz Zorunlu Deprem Sigortası vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Zorunlu Deprem Sigortası, olası bir deprem durumunda meydana gelebilecek tsunami, yangın, evin yıkılma ya da hasar alması sonucu ortaya çıkabilecek maddi kayıp ve hasarlar için yapılan nakit ödemelerdir. Peki, DASK nasıl yapılır, DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır, DASK için gerekli evraklar nelerdir, DASK nasıl hesaplanır? İşte bütün detaylar haberimizde...