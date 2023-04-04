|
Reklam
Reklam
Ekonomi

DEAŞ'a ekonomik darbe: Terör örgütü bağlantılı kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK/KCK, DEAŞ ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.

10:16 . 4/04/2023 Salı
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, PKK/KCK Terör Örgütü iltisaklı Lezgin Örnek, Ayfer Beklen, Neslihan Zeray, Meier Fuchs Susanne, Schmid Pia Barbara, Cömert Ardıç ile MLKP iltisaklı Hasan Dağdelen'in Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.


Öte yandan DEAŞ terör örgütü bağlantılı 6 kişi ile 4 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları için dondurulma kararı verildi.


Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Nevin Hamida, Suphi Hamida, Shaker Alhusayni, Mohamed Salah Mohamed Abdulwahid, Muhammed Al Vaki, Omar Alwaki olarak sıralandı.


DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Disoft Teknoloji, Tasf. Hal. Sham Express Kargo Otomotiv, Tayba Almedine Dış Ticaret, Hayır Sancağı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği yer aldı.



#deaş
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#mal varlıklarının dondurulması
#PKK/KCK
#terör örgütü bağlantıl
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.