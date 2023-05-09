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Ekonomi

DEAŞ'ın ekonomik yapılanmasına darbe: Sekiz kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

11:40 . 9/05/2023 Salı
AA
Terör örgütlerinin ekonomik yapılanmasına operasyon.

Terör örgütlerinin ekonomik yapılanmasına operasyon.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Sinan Öksüz, Tarkan Niğdelioğlu'nun Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Resmi Gazete
#DEAŞ
#terör
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