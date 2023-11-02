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Ekonomi

Değeri tam 10 milyon lira: Yalova limanında ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyonda 80 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:00 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:46 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

YGümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.


Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.


 

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat,
"Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir"
ifadelerini kullandı.

Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.



#Ticaret Bakanlığı
#Yalova
#ekonomi
#Ömer Bolat
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