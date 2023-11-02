Değeri tam 10 milyon lira: Yalova limanında ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TOBB Şura Salonu'nda “26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi”nde konuştu. Bakan Bolat, Fahiş fiyata ve stokçuluk yapanlara asla müsamaha etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Bolat, “Bakanlık olarak hedefimiz, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağduriyetine yol açmadan ve vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir” dedi.