Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda yerli silah sistemleri dikkat çekiyor

Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amacımız; güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamaktır. Başkanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizde yerli ve milli imkan ile kabiliyetleri azami oranda kullanmaktayız. Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kıymetli personeli ile savunma sanayinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayi ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.