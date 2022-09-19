Ekonomi Depoların yüzde 85,3ü dolunca gaz fiyatları düşüşe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Depoların yüzde 85,3'ü dolunca gaz fiyatları düşüşe geçti

Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 avroya geriledi.

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Haber Merkezi AA
Depoların yüzde 85,3ü dolunca gaz fiyatları düşüşe geçti
Foto/arşiv

Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı.

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