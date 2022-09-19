Depoların yüzde 85,3'ü dolunca gaz fiyatları düşüşe geçti

Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı. EKONOMİ 70 yıllık hayal gerçek oluyor: Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır? EKONOMİ Gaz krizi yakında: O ilçeye binlerce soba siparişi geliyor