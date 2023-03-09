Deprem 11 ilin ekonomisine darbe vurdu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, depremin 11 ilin sanayisine ve ekonomisine büyük darbe vurduğunu söyledi. Adana Sanayi Odası’nda İş Dünyası İstişare Toplantısı’na katılan Kirişçi, depremden etkilenen illerde TOBB olarak kalıcı konutların inşası için önemli bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

GERİLEME YÜZDE 40 OLDU

Bakan Kirişci, depremin 11 ilin ticaretine, sanayisine, ekonomisine çok büyük zarar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi: “2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolar neticede 3 milyar dolardan 11 ilin ihracatı maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür. Gerileme yaklaşık olarak yüzde 40’tır. 2022 yılı Şubat ayında deprem illerindeki ihracatın toplam ihracat oranı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 15,5 iken bu maalesef şu anda yüzde 10’a gerilemiştir.”

Kepçe operatörü kadına tebrik

Bakan Vahit Kirişci, DSİ Adana Bölge Müdürlüğü’nde iş makineleri sorumlusu olarak görev yapan ve deprem bölgesindeki çalışmalara kepçe operatörü olarak katılan Perihan Kaya'yı arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kirişci, telefon görüşmesinde, 6 Şubat’tan itibaren önce Adana'da, son 10 gündür de Hatay'da fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı Kaya'yı tebrik etti.







