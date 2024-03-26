Deprem bölgesi için 500 milyon euro finansman desteği

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı.