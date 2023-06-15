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Ekonomi

Deprem bölgesi için harekete geçildi: Üç ilde yeni sanayi sahaları ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yerin sanayi sahası ilan edildiği bildirildi.

14:10 . 15/06/2023 Perşembe
DHA
Sanayi sahası ilan edildi

Sanayi sahası ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yeni sanayi sahaları ilan edileceğini duyurmuştu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belirlenen sanayi alanları bildirildi. Buna göre; Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesindeki 2 alan olmak üzere toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yer, sanayi sahası ilan edildi. Daha önceden ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte bugüne kadar toplam 18 alan sanayi sahası ilan edilmiş oldu.

Bakanlık bünyesinde, deprem bölgesinde, Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 167 iş yeri, 1160 geçici konut ve iş yeri, Malatya 2'nci OSB'de 510 geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 182 iş yerinin yerinde dönüşümü yapıldı. Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'nde 325 iş yeri ve Kahramanmaraş Pazarcık Narlı Sanayi Sitesi'nde 51 iş yerinin güçlendirilmesi sağlandı. Antakya Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 95 iş yerinin yerinde dönüşümü, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde 76 mevcut iş yerine ilave ara kat yapıldı. Osmaniye Bahçe Sanayi Sitesi'nde 78 iş yerinin yerinde dönüşümü gerçekleştirildi. (DHA)


#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#deprem bölgesi
#sanayi sahası
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