Deprem bölgesi için harekete geçildi: Üç ilde yeni sanayi sahaları ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yeni sanayi sahaları ilan edileceğini duyurmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belirlenen sanayi alanları bildirildi. Buna göre; Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesindeki 2 alan olmak üzere toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yer, sanayi sahası ilan edildi. Daha önceden ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte bugüne kadar toplam 18 alan sanayi sahası ilan edilmiş oldu.