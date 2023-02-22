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Ekonomi

Deprem bölgesi için iki önemli karar: İşten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek

Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için iki önemli uygulama hayata geçiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle deprem bölgesinde belli şartlar dahilinde işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirildi.

07:31 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan, deprem felaketi nedeniyle kapılarını kapattı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan, deprem felaketi nedeniyle kapılarını kapattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kısa çalışma ödeneği

Kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.


İşten çıkarma yasağı

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.


Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.




#Deprem
#Kısa çalışma ödeneği
#İşten çıkarma yasağı
1 saat önce
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Deprem bölgesi için iki önemli karar: İşten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek
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