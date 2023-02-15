Deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketler koruma altında

İcradan yapılacak bir satış deprem günü ile 6 Nisan 2023 tarihleri arasına denk geliyorsa, satış gerçekleşmeyecektir. Satış bu tarihten sonra başka bir güne bırakılacaktır. Böylelikle satış suretiyle mağduriyet oluşması yanında, satışın da ekonomik olarak daha verimli yapılabilmesi ve depremzede borçlunun da bu satış sürecine dahil olmasına imkan verilmiş olacaktır.

Kararname kapsamı 10 kentimizi esas alsa da, 10 ili aşmaktadır.

Kararname depremin yaşandığı 10 ilde yerleşik olan, bu illerde resmi yerleşim yeri olarak ikamet eden tüm vatandaşlarımızı açıkça kapsamaktadır. Bunun yanında, bu illerimizde yerleşik olmasa bile 06 Şubat günü bu illerimizde bulunan vatandaşlarımız da kararname kapsamında korunmaktadır. Örneğin; yerleşim yeri İzmir olsa bile, 06 Şubat deprem günü deprem yaşanan 10 ilimizden herhangi birinde olan vatandaşlarımız da depremden etkilenmiş, zarar görmüştür. Bu vatandaşlarımız da kararname kapsamındaki hukuki korumadan faydalanırlar.”