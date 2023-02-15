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Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri deprem en çok etkilenen ilçeler oldu. Binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor. Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binanın tespitindeki kriterler.

11:07 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak binalar nasıl belirleniyor?

Hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak binalar nasıl belirleniyor?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İlk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri olarak belirlendi. Bakanlık tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor.

Az hasarlı binalar nasıl tespit ediliyor?

Buna göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar "hasarsız", deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise "az hasarlı" binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.

Orta hasarlı binalarda kriter nedir?

Afet sonrası duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar ise "orta hasarlı binalar" olarak değerlendiriyor. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden, yani yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının kullanılmaması öneriliyor, ancak eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebiliyor.

Ağır hasarlı binalar nasıl tespit ediliyor?

Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ise "ağır hasarlı" olarak değerlendiriliyor. Bu yapılar, "onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz (dayanım ve ekonomik açısından) hasarları olan binalar" olarak tanımlanıyor.

Acil yıkılacak binalar nasıl belirleniyor?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek, kısmen yıkıldığı binalar da "acil yıkılacak" sınıfında yer alıyor, hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemiyor ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemiyor. Tamamen yıkılan binalar ise "yıkık" binalar olarak adlandırılıyor.



#deprem
#hasarlı bina
#az hasarlı bina
#orta hasarlı bina
#acil yıkılacak bina
32 dakika önce
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Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor
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