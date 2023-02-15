Beşir Derneği koordinatörü Metin Doruklu arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Beşir Derneği Kocaeli arama kurtarma koordinatörü Metin Doruklu, Kahramanmaraş'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doruklu, paylaşımında, "Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
11:18 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Metin Doruklu
Kocaeli’den Kahramanmaraş’a giden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Doruklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,
"Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin"
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