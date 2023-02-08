Beşir Derneği tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

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Beşir Derneği
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine katılım gösteren Beşir Arama Kurtarma ekipleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
AFAD’ın yaptığı çağrı üzerine 75 araç, 614 personel ve gönüllüyle deprem bölgesine intikal ettiklerini belirten Beşir Derneği Afet Koordinasyon ve Lojistik Sorumlusu Metin Doruklu, “Depremin ilk anından itibaren akredite ekiplerimizle deprem bölgesindeyiz. Arama kurtarma faaliyetlerimizi AFAD koordinasyonunda ve toplamda 9 ilde aralıksız olarak sürdürüyor, bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza beslenme desteği sağlıyoruz.” diye konuştu.
Doruklu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifa dileklerinde bulundu.
Beşir Derneği’nin Malatya’da gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetlerinin 38. saatinde 19 yaşındaki bir genç, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Gencin bulunduğu binanın, 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminde yıkıldığı öğrenildi.
Öte yandan depremin 42 ve 44. saatlerinde de enkaz altındaki vatandaşlarımız Beşir Arama Kurtarma ekiplerinin de katılım gösterdiği arama kurtarma faaliyetlerinde sağ olarak kurtarıldılar.