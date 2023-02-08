Beşir Derneği tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

AFAD’ın yaptığı çağrı üzerine 75 araç, 614 personel ve gönüllüyle deprem bölgesine intikal ettiklerini belirten Beşir Derneği Afet Koordinasyon ve Lojistik Sorumlusu Metin Doruklu, “Depremin ilk anından itibaren akredite ekiplerimizle deprem bölgesindeyiz. Arama kurtarma faaliyetlerimizi AFAD koordinasyonunda ve toplamda 9 ilde aralıksız olarak sürdürüyor, bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza beslenme desteği sağlıyoruz.” diye konuştu.