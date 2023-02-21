Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği hayata geçiriliyor

Toplam 10 ili etkileyen deprem sonrası işletmeler ve çalışanlar için hem kısa çalışma ödeneği hem de pandemi döneminde uygulanan nakdi ödeme desteği devreye alınacak. Nakdi ödeme desteğinin ne kadar olacağı ise yasal düzenlemede netleştirilecek. Bu tutarın son dakikada bir değişiklik olmazsa net asgari ücretin yarısı kadar olabileceği vurgulanıyor.





DENETİM YAPILMADAN KISA ÇALIŞMA DEVREYE GİRECEK





Hürriyet'te yer alan habere göre; Nakdi ücret desteği pandemi döneminde bin 500 TL olarak uygulanmış ve yürürlükten kaldırılmıştı. Deprem illerinde OHAL devrede olduğu için düzenlemelerin OHAL kararnamesiyle yapılabileceği belirtiliyor.





Kısa çalışma ödeneği; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle veriliyor.





Normal koşullarda üç ay süreyle verilen kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor, buna göre günlük ortalama kazancının yüzde 60’ı ödeniyor. Burada bir üst limit de bulunuyor. Bu üst limit şu an için 15 bin lirayı geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak.











