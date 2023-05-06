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Ekonomi

Deprem bölgesindeki vakıf taşınmazlarından üç ay kira alınmayacak

Olağanüstü hal kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar hakkında alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:13 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların, bu yılın şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.


Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracılarının, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak.


Bu halde kiracıdan, kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.




#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#kira
#Resmi Gazete
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