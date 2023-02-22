Deprem bölgesinden 600 bin başvuru bekleniyor: 13 milyarlık ödeme hazır

Afet bölgesindeki incelemelerini sürdüren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün bugünler için var olduğunu belirterek, “Zorunlu deprem sigortasının yanında deprem teminatı içeren; kasko, yangın, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerini de hesaba kattığımızda bölgede deprem teminatı içeren toplam poliçe sayısı 4 milyon civarında” dedi.





MOBİL DESTEK NOKTALARI





Bu süreçte yardımların yanı sıra hasar tespiti ve ödemelerinin hızlandırılmasının kritik önemde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Benli, şöyle devam etti:





“Deprem sonrasında DASK, hasar ödemelerine hızlıca başladı. Ayrıca birçok şirketimizin ‘mobil hasar destek noktaları’ da bölgede devreye girdi. Şirketlerimizin hasar yöneticileri ile 200’den fazla eksperimiz sahada tespitlerini yapıyorlar. 1000’i aşkın personelimiz hem destek çalışmalarına katılıyor hem de süreçleri ivedilikle işletiyor.”





UZMAN EKSPERLER





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın” dedi. Erdem, kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgilerinin www. sigorta.org.tr adresinde yer aldığını ekledi.





600 BİN BAŞVURU BEKLENİYOR





Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan ya da hasar alan binalar için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK), 20 Şubat itibarıyla 221 bin 663 başvuru yapılırken, işlemleri tamamlanan başvurular kapsamında ödenen tazminat tutarı da 519 milyon 177 bin liraya ulaştı.





Bölgede DASK poliçesine sahip 1 milyon 129 bin konut var. 600 bin konut için DASK’a tazminat başvurusunun gelmesi bekleniyor. Kaskoya 1 milyar lira, ticari iş yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sektör, 13 milyar liralık karşılık ayırdı.











