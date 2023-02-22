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Ekonomi

Deprem nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetlerinin ücretsiz verilmesi sağlanacak. Karar kapsamındaki mal ve hizmetler Bakanlık tarafından belirlenecek.

09:16 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal süresince, Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yurt dışından yapılacak gıda yardımlarına ilişkin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri tarafından düzenlenecek belgeler ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki Bakanlık döner sermaye işletmeleri tarafından üretilen mal ve hizmetler ücretsiz olacak.


Karar kapsamındaki mal ve hizmetler Bakanlık tarafından belirlenecek.

Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?


#Cumhurbaşkanı kararı
#Mal ve Hizmet
#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#ücretsiz
1 saat önce
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Deprem nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verilecek
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