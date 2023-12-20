Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Uraloğlu, 2024 yılı için 661 milyar lira olan bütçe teklifinin 348 milyar lirasının yatırımlara ayrıldığını kaydetti.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nın inşaatı hakkında da açıklamalar yaptı. Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın hemen yakınında 4 yer tespiti yaptıklarını ancak hiçbirinin 'hava mânia' kriterlerine uymadığını ifade eden Uraloğlu, "Mevcut yerdeki kodu yaklaşık 4,5 metre yükselterek aynı yere yapacağız. Çünkü burada başka bir alternatif yok maalesef" dedi.

FSM'DE 4 ASKI HALATI KALDI

Deprem konutlarının bağlantı ve rezerv alanlarının 180 kilometresinin yapıldığını açıklayan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının 236'sını yenilediklerini, 4 tanesini de önümüzdeki günlerde yenileceğini ifade etti. Uraloğlu, "İstanbul'da olası bir depremde bakanlığımızdaki ulaştırma yapıları ana aort damarları gibi çalışacaktır" diye konuştu.

1.100 KÖYE 4,5G

Yaklaşık 1100 köye daha 4.5G teknolojisi ile mobil geniş bant hizmeti götüreceklerini bildiren Uraloğlu, savunma sektörü için Ulusal Siber Kalkan 2024 tatbikatını gerçekleştireceklerini ifade etti. Uraloğlu, 5G yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirken, şunları söyledi: “Bu geçişi ülkemiz için en uygun zamanda, yerli ve milli üretimi destekleyecek şekilde yapacağız"

Çeşme-Kız Kalesi otoyol çalışması hızlandı

Uraloğlu, Erzurum-Kars güzergahında bölgesel turistik tren seferlerini başlatacaklarını belirtirken, “Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol çalışmalarını hızlandırdık. Akdeniz Sahil Yolu'nun yapım çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Afyonkarahisar-Burdur, Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray, Şanlıurfa-Mardin, Malatya-Elazığ-Diyarbakır, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta, Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren hatlarının ise etüt proje çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.







