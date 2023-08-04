Depremzede esnafın kredi borçlarını 6 ay erteleyecek karar Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri kefaletiyle Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi. Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek.
Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.
Faiz tutarını bakanlık karşılayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, "Kredi ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak, kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay ötelenecek.
Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.
Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.