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Ekonomi

Depremzedeye dönüşüm hibesi: Konut için 500 bin TL

Depremzedelerin ev ve iş yerlerini yerinde inşa edebilmeleri için hibe ve 10 yıl vadeli faizsiz kredi verilecek. Hibe rakamı konutlar için 500 bin, dükkânlar için 250 bin lira olacak. Konutlar için 500-800 bin lira, dükkânlar için ise 250-500 bin lira arasında kredi verilecek. Başvurular 17 Temmuz’da başlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Vatandaşın müteahhit ile anlaşamaması durumunda devreye TOKİ girecek.

Vatandaşın müteahhit ile anlaşamaması durumunda devreye TOKİ girecek.

Afetten zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi ile afetzedeler kendi yapısını yerinde yapabilecek. Proje kapsamında konutlar için 500 bin, dükkânlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunulacak. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkânlar için ise 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek. Hibe ve kredi imkânından faydalanmak isteyen hak sahipleri 22 noktada kurulacak Yapım ve Dönüşüm Ofislerine, 17 Temmuz’dan itibaren müracaat edebilecek. Yerinde Dönüşüm Projesi'nin detaylarını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesi için inşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Özhaseki, “Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkân vereceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak” dedi.


3 DAİREYE KADAR DESTEK

Hibe ve kredilerin inşaatın ilerleme seviyesi tespit edilerek hak edişlere göre verileceğini belirten Özhaseki, “Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Ayrıca birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak ve projemizin hibe ve kredi desteklerinden faydalanabilecek. Yine bütün binaya sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için ise 3 daireye kadar kredi alabilecek. Bu süreçte afetzede vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına müteahhitler ve arsa sahiplerine destek olmak için bakanlığımızca tip sözleşmeler hazırlanacak, sözleşme ekine asgari mahal listesi konulacak, sözleşmelere ödemelerin yapılması, işin gecikmesi veya tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek. Vatandaşın müteahhit ile anlaşamaması durumunda devreye TOKİ girecek” diye konuştu.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#depremzede
#konut
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