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Ekonomi Destek paketleri etkisini gösterdi Faizde düşüş devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Destek paketleri etkisini gösterdi: Faizde düşüş devam ediyor

Salgının ekonomiye etkisini azaltmak için hayata geçirilen destek paketlerinin olumlu katkıları nisan-mayıs döneminin verilerine yansıdı. Alınan önlemlerle, Türkiye ilk çeyrekte diğer ülkelerden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 büyüdü. Tüketici güven endeksi ise yükselişe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileri görülmeye başlandı. Salgın, küresel ekonomiyi olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilerken bu durum hükümeti önlem almaya yöneltti. Başta kamu bankaları olmak üzere finans kuruluşlarına “kredi borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi ve müşterilerine krediye erişimde kolaylık sağlanması” konusunda çağrıda bulunuldu. Söz konusu destek mekanizmaları ekonomide bir miktar toparlanmaya yol açarken, bu toparlanma özellikle nisan-mayıs döneminin ekonomik göstergelerine yansıdı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4,5 BÜYÜME

Salgının dünyada etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Ekonomi yüzde 4,5 büyüme performansı sergilerken bu anlamda Avrupa Birliği (AB), G-20 ve OECD ülkeleri arasında “en güçlü büyüme performansı gösteren” ülke oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümeye ilişkin değerlendirmesinde: “Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve ülkenin 2020’yi pozitif büyüme performansıyla tamamlamasını tahmin ettiğini” belirtti.

GÜVEN ENDEKSİ DİPTEN DÖNDÜ

Kovid-19 salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle nisan ayında tarihinin en düşük seviyesi olan 51,3’e kadar gerileyen Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında toparlanarak 61,7’e kadar yükseldi. Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleriyle gelecek dönem beklentilerini, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçümleyen tüketici güven endeksinde de mayısta toparlanma gözlendi. Endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 artışla 54,9’dan 59,5’e çıktı.

İHRACATTA EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Desteklerin olumlu etkisi ihracat rakamlarına da yansıdı. Dış satım mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı. Bu dönemde AB’ye ihracattaki artış yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilişkin değerlendirmesinde, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, ihracatın hazirandan itibaren toparlanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

FAİZDE DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan faiz indirim süreci devam ettiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) nisanda 9,75’ten 8,75’e, mayısta da 8,75’ten 8,25’e indirdi. Ekonomistler, TCMB’nin ölçülü indirim dönemine geçtiğini ve mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu ifade ettiler. Ayrıca kamu bankaları tarafından açıklanan dört farklı kredi destek paketinin de 1 Haziran itibariyle adım atılan normalleşme sürecini hızlandırarak ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

GÜMRÜKLER DE HİZMETE GİRİYOR

  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak’ın bu hafta açılacağını belirterek, “Ben bugün ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım” dedi. Pekcan, ihracatta artış sürecinin hem Türkiye hem başlıca pazarlardaki kademeli normalleşmeyle beraber devam edeceğini vurguladı. Uluslararası kuruluşların salgın sürecinin ekonomik etkilerini ölçemediğini de belirten Ruhsar Pekcan, “Biz hazirandan itibaren ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Esnafımıza bu dönemde 15,3 milyar lira destek verdik” ifadelerini kullandı.

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