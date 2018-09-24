Ekonomi Dev banka 800 şube kapatıp 26 bin 500 kişiyi çıkaracak
DÜNYA EKONOMİSİ

Dev banka 800 şube kapatıp 26 bin 500 kişiyi çıkaracak

Hisse bazında piyasa değerine göre, 2016 yılında dünyanın en büyük 2. bankası olan Wells Fargo, son dönemde yaşanan hesap skandalı ve alınan cezaların yanı sıra müşterilerin dijital bankacılığıyla kaymasıyla şube sayısını 3 yılda 800 azaltacak. Wells Fargo bu dönemde 26 bin 500 kişinin de işine son verecek.

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Wells Fargo
Wells Fargo

ABD'nin toplam varlık bazında 3. ve bir dönem piyasa değerine göre dünyanın en büyük 2. bankası olan Wells Fargo gelecek 3 yıl içerisinde 26 bin 500 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Wells Fargo CEO'su Tim Sloan, karara gerekçe olarak müşterilerin değişen tercihlerini ve dijital bankacılık adaptasyonunu gerekçe gösteriyor. Habertürk'te yer alan habere göre, 26 bin 500 kişilik işten çıkarma Wells Fargo'nun 265 bin kişi civarındki iş gücünün yüzde 10'una denk geliyor.

  • Wells Fargo, 2020 yılına dek 800 şubesinde de kepenk indirecek ve Indiana, Michigan ve Ohio başta olmak üzere ülkenin orta batı kesimindeki şubelerinin önemli bir kısmını satacak.

Skandallar etkili oldu

Öte yandan, bankanın bu kararında son 2 senede yaşanan bazı skandalların da etkili olduğu belirtiliyor. Wells Fargo'nun bir süre önce müşterilerinin izni olmadan binlerce hileli mevduat ve tasarruf hesabı açtığı ortaya çıkmıştı.

Wells Fargo

Önceki CEO John Stumpf'un istifasıyla sonuçlanan süreçte Senator Elizabeth Warren'ın ön ayak olduğu soruşturma sonrası Wells Fargo milyonlarca dolarlık ceza ödemek ve ciddi hukuki giderlerle boğuşmak zorunda kalmıştı. Çok sayıda müşteri de bankadaki hesaplarını kapatma yoluna gitmişti.

Bankanın açıklanan son çeyrek sonuçlarına göre kâr, mevduat ve gelirlerde ciddi düşüşler gözlemlenirken giderler de önemli artış dikkati çekmişti.

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